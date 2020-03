Emergenza Coronavirus. Borrelli: "Epidemia mai vista. Cerchiamo respiratori e materiale"

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha risposto alle polemiche di queste ore scaturite in merito all'emergenza Coronavirus. "Stiamo cercando respiratori, materiale per l'assistenza dei nostri malati. Ci troviamo davanti a una grave pandemia, le misure chieste ai nostri connazionali sono importanti. Spiacciono le polemiche destituite di fondamento, mi auguro che anche da parte delle restanti istituzioni, degli altri operatori e gestori dell'emergenza, ci sia coesione. Lavoriamo senza polemiche. Lo dico dal profondo del cuore, in vent'anni ho lavorato per migliorare la capacità di risposta del nostro paese. E' un'emergenza mai vista, dobbiamo fronteggiarla col massimo livello di coesione. Il problema è che India e Romania, come fatto dalla Francia, hanno chiuso alle esportazioni. Facciamo un lavoro faticoso e non riceviamo conferme su ordini emessi".