Emergenza Coronavirus. Borrelli: "Terapia intensiva, numero più basso dal 21 marzo"

"Un numero così basso di ricoverati in terapia intensiva non c'era dal 21 marzo". Queste le parole di Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, durante la consueta conferenza stampa con i numeri relativi all'emergenza Coronavirus. Attualmente sono infatti 2.936 i ricoverati in terapia intensiva, -143 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 26.893, con un decremento nelle ultime 24 ore di 750 persone.