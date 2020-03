Emergenza Coronavirus. Botta e risposta tra Boccia e Gallera sulle mascherine

Botta e risposta tra l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera e il Ministro per le Autonomie Francesco Boccia. Oggi Gallera aveva definito ‘carta igienica’ le mascherine riceve da Roma. Immediata la replica di Boccia: “La Lombardia ha ricevuto quasi 550mila mascherine nei giorni scorsi, tra ffp2 e ffp3 e quelle chirurgiche. Quelle 'montrasio', oggetto della critica ingiusta e sgradevole a Borrelli, sono mascherine e non carta igienica: tocca alle singole regioni smistarle in funzione dei diversi usi. Preferisco parlare dei 113 ventilatori polmonari intensivi e dei 103 subintensivi, consegnati o che arriveranno in queste ore”.

È arrivata poi anche la contro-replica di Gallera: “Non sono carta igienica? No, sono un velo molto sottile di un panno per pulire terra, non sono carta igienica, mi scuso, perché la carte igienica a volte ha uno strato più solido di questo. Lungi da me fare polemica, la difficoltà a recuperare le mascherine c'è dappertutto, allora non ce le mandate o dite che servono ad altro”, ha concluso.