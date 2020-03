Emergenza Coronavirus: Brescia, gli atleti chiedono il tampone. No corsie preferenziali

La positività di Daniele Rugani non allarma il Brescia. Sono passati 26 giorni dalla sfida tra Juventus e Rondinelle - dove il centrale aveva giocato titolare - un periodo abbastanza lungo per affermare che non ci siano problemi. Qualche atleta aveva spinto a chiedere se ci fosse la possibilità di fare il tampone, anche in assenza di stato, ma la domanda è stata rispedita al mittente come spiega Il Corriere di Brescia. In questo momento non ci sono corsie privilegiate per nessuno.