Emergenza Coronavirus. Brugman: "Servirà pazienza. Un abbraccio ai medici di Parma"

Fra campo e non solo Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta di Parma: "Questo momento è complicato, viviamo alla giornata, so che è difficile ma ce la faremo. Il Parma ci ha dato delle regole e delle prevenzioni, che vanno rispettate per il bene di tutti. Spero che tutti le rispettino, i miei genitori sono in Uruguay e il virus è arrivato anche lì. Servirà molta pazienza. Voglio dire anche ai tifosi di restare a casa e fare questo sforzo, so che è difficile ma ci porterà a rincontrarci tutti insieme allo stadio. Ai medici di Parma mando tanta forza, fanno molta fatica e li ringrazio per quello che stanno facendo".