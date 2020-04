Emergenza Coronavirus. Burioni: "Potrebbe esserci ripresa contagio. Le app verranno utili"

Roberto Burioni, noto virologo, è intervenuto oggi in live streaming su Repubblica.it per fare il punto sulla situazione Coronavirus e sul suo contagio in Italia: "Ovviamente con l'allentamento delle misure di contenimento potrebbe esserci una ripresa del contagio, ma noi dobbiamo prendere le precauzioni perché non avvenga. La chiave sarà identificare subito i contagi e i contatti delle persone contagiate. In questo lo smartphone e questa app di cui tanto si parla ci aiutano a capire dove siamo stati nei 3 giorni precedenti il contagio e chi abbiamo incontrato. Il Coronavirus d'estate potrebbe trasmettersi di meno, ma non sprechiamo questi mesi estivi perché il Covid-19 potrebbe tornare e questa volta non possiamo farci prendere di sopresa".