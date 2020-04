Emergenza Coronavirus. Cagliari, Joao Pedro: "Momento complicato, dobbiamo tenere duro"

vedi letture

L'attaccante del Cagliari Joao Pedro, intervistato da DAZN, parla dell'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia e della situazione che c'è al momento in Brasile: "Ho parlato con la mia famiglia, ho spiegato loro come comportarsi per non arrivare al punto in cui siamo noi in Italia. Cerco di dare dei consigli, non voglio che il mio paese arrivi ad un punto critico come in Italia. È un momento complicato per tutti, dobbiamo cercare di tenere duro e rimanere a casa".