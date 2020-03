Emergenza Coronavirus. Cairo: "Lega più unita, ma c'è chi vuol fare il furbo. Zero previsioni"

vedi letture

In Lega nelle ultime riunioni c'è stata maggiore compattezza, anche se qualche voce fuori dal coro non è mancata sulle tematiche della ripresa degli allenamenti (e dei campionati), dei tagli degli stipendi e non solo. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un'intervista a La Stampa affrontando proprio questi temi: "Se penso che nell’assemblea di Lega del 10 marzo c’era ancora chi parlava di allenarsi e di tornare a giocare, è logico che si sia perso tempo. Quei discorsi, a risentirli ora, sembrano lunari. Io lo dissi subito, se non prendiamo decisioni drastiche, anche spostare i tifosi contribuirà ad aumentare esponenzialmente i contagiati".

Maggiore coesione, dicevamo. Lo svela anche il patron granata stesso: "Questa emergenza ci ha compattato, c’è più unità di prima. Molti falchi sono diventate colombe anche se è rimasto qualcuno che vuole fare il fenomeno, che rompe il fronte per avere vantaggi. Furbizie, atteggiamenti di piccolo cabotaggio. Non è il momento. Se mi riferisco a Lotito e De Laurentiis? Chiedetelo a loro. Solo, mi sembra una follia sostenere una tesi sulla base dei dati del contagio. Dire "la mia regione non ha problemi" con una situazione così in evoluzione è una frase infelice. Poi esplode il virus a Fondi e allora... le altre società non la pensano così. Perché lo fanno? Immagino per interessi sportivi, forse per avvantaggiarsi nella preparazione".

Quando potrà ricominciare il campionato? Per Cairo è impossibile pronosticarlo ora: "Inutile avventurarsi in previsioni, davanti a una pandemia noi non possiamo che navigare a vista. Fissare un inizio o una fine ora è senza senso, ma nel caso riprendessimo l’ipotesi porte chiuse è la più probabile. Tagli degli stipendi? Sarà inevitabile. Siamo di fronte a un problema di sistema che rischia di implodere senza degli accorgimenti importanti. Credo che i calciatori siano i primi a non volerlo, sono ragazzi che hanno testa. Qui bisogna limitare i danni, poi si penserà alla ricostruzione economica. Del calcio come di tutti gli altri settori".