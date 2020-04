Emergenza Coronavirus. Castellacci: "Governo troppo prudente sulla ripresa degli allenamenti"

Intervistato da Radio Bruno il presidente dell'associazione medici di calcio Enrico Castellacci ha parlato della possibile ripresa degli allenamenti giudicando eccessivamente prudenti le decisioni del Governo in merito: “Secondo me la prudenza del Governo è stata un po' eccessiva, non capisco come non si possano fare degli allenamento individuali su un campo che venga ben frazionato. Se uno lo divide per bene ogni giocatore, magari con tempi diversi, assieme a un membro dello staff può allenarsi senza problemi come se fosse in un giardino o in un parco. - continua Castellacci – Non posso pensare che un giocatore professionista non si alleni più, non può passare tre-quattro mesi senza allenamenti. Poi non entro nel merito di ricominciare o meno il campionato, questo non lo posso valutare io o i miei colleghi. Ho visto tante note pessimistiche, probabilmente non si vuol rischiare di veder riaccendere l'epidemia che metterebbe in ginocchio più di quanto lo sia già il nostro Paese".