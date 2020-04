Emergenza Coronavirus. Commisso: "A ricominci preso ma non si comprometta stagione 20/21"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato della possibile ripresa del campionato: "Il Paese e il calcio non possono più restare fermi. Io sono sempre per il fare. Ho due mani: con la sinistra la salute, con la destra il lavoro. Ma occorre snellire la burocrazia, cancellare le inutili lentezze. Non mi sono mai opposto al ritorno del campionato. Che ricominci presto, ma non si comprometta la stagione '20-'21".