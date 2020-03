Emergenza Coronavirus. Comunicato FA: la Premier League non ripartirà prima del 30 aprile

Il calcio in Inghilterra non ripartirà prima del 30 aprile. È questa la decisione presa da FA, Premier League, EFL e Women's Super League, insieme alla Professional Footballers' Association e alla League Managers Association. Nel comunicato si legge che ormai è chiaro che l'emergenza legata al Coronavirus non ha precedenti e che tutti i pensieri sono rivolti a chi è stato colpito dal COVID-19.

Le regole e i regolamenti della FA stabiliscono che "la stagione terminerà non oltre il 1 ° giugno" e "ogni competizione dovrà, entro il limite stabilito dalla FA, determinare la durata della propria stagione di gioco".

Tuttavia, il consiglio di amministrazione della FA ha concordato che tale limite sia esteso indefinitamente per la stagione 2019/20 in relazione al calcio professionistico.

Non solo, è stato raggiunto un accordo per rinviare tutte le competizioni in Inghilterra dopo il 30 aprile.