Emergenza Coronavirus. Comunicato Hellas: "Misure di prevenzione sempre più scrupolose"

Il DPCM del 9 marzo 2020 e il DPCM dell'11 marzo 2020, emanati in seguito all'intensificazione del contagio da COVID-19 sul territorio nazionale, invitano milioni di cittadini italiani al rispetto di norme e di misure cautelative volte a scongiurare una maggiore diffusione del virus. Ai tifosi dell'Hellas Verona, ai veronesi e a ogni cittadino è rivolta la lettera aperta del Presidente Maurizio Setti (LEGGI QUI), che ha ringraziato tutti per il grande senso di responsabilità in un momento complicato per la nostra Nazione.

Hellas Verona FC, a tutela dei propri tesserati e delle proprie tesserate, dei suoi dipendenti, dei partners e dei tifosi, ha adottato - a partire dalla prima Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del Ministero della Salute recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del 23 febbraio 2020 - misure di prevenzione sempre più scrupolose, in ottemperanza a quanto contenuto nei decreti e nelle norme straordinarie dei giorni scorsi.