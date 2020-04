Emergenza Coronavirus, Conte alle Regioni: "Stiamo facendo il massimo, basta polemiche"

“Stiamo facendo tanto, non è il momento di alimentare polemiche”. È questa la sintesi del messaggio che il premier Giuseppe Conte ha voluto mandare alle Regioni, in una videoconferenza con i presidenti, andata in onda questa sera dopo che ieri Attilio Fontana, governatore della Lombardia, aveva accusato Roma di aver mandato “solo briciole”. Conte, in particolare, ha invitato gli enti locali a non alimentare scontri: "Ognuno di noi, ministri, governatori, a tutti i livelli istituzionali, sta dando il massimo con un obiettivo comune che è quello di salvare più vite possibili e mettere in sicurezza il nostro Paese. Questo ci unisce e dovrà continuare a unirci. Questo deve contare più di ogni incomprensione, ora e in futuro. Per questo mi aspetto che la stessa correttezza istituzionale sia mantenuta nelle comunicazioni pubbliche, sui media, senza alimentare, anche inconsapevolmente, notizie pretestuose o scontri che non ci sono e non devono esserci".