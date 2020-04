Emergenza Coronavirus. Conte integrale: "La fase due sarà la convivenza con il virus"

Parlando in conferenza stampa da Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha annunciato il prolungamento della quarantena per gli italiani fino al 13 aprile e parlato così dei prossimi passi nella lotta al Coronavirus: "Se allentassimo le misure gli sforzi sarebbero vani. Non si può ancora parlare di entrata in una fase 2, di allentamento graduale, che è la convivenza con il virus. Poi ci sarà la fase 3, l'uscita dell'emergenza, della ricostruzione, del rilancio. Non siamo nelle condizioni di dire che il 14 aprile allenteremo le misure. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2. In questo momento non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti".

Parlando di economia, il premier ha detto: "Il MES (Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati, ndr) così è inadeguato, a fare fronte a questa emergenza. E' uno strumento nato per choc asimetrici, noi stiamo attraversando uno tsunami di portata epocale. Il MES può essere in prospettiva se verrà snaturata e posto nell'ambito di un ampio ventaglio di interventi, senza condizionalità preventive o successive, può essere uno strumento fra gli altri che ci offriranno la possibilità di mettere in piedi una strategia europea".

Sullo sport queste le nuove misure: "L'unica novità che abbiamo inserito rispetto alle precedenti restrizioni è sulle sedute di allenamento degli atleti, onde evitare che alcune società sportive possano pretendere l'esecuzione di una prestazione nella forma di allenamento. Ovviamente l'allenamento potrà avvenire in forma individuale". Le restrizioni, come annunciato precedentemente, sono valide fino al prossimo 13 aprile.

Infine, un chiarimento sulla cosìddetta "ora d'aria" per i bambini: "Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagno di un bambino. Ma non deve essere l'occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive".