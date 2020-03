Emergenza Coronavirus. Conte: "Le misure restrittive non dureranno fino al 31 luglio"

"Sono orgoglioso della reazione degli italiani nel rispettare le indicazioni fornite. Le forze dell’ordine stanno controllando tutto, ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando alle regole introdotte". Queste le parole del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, un intervento che è ancora in corso in cui ha voluto chiarire anche alcune date circolate oggi: "Si è creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio: non è niente di vero, abbiamo deliberato lo stato di emergenza il 31 gennaio per uno spazio massimo di sei mesi. Questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data".