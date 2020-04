Emergenza Coronavirus. Conte: "Zona rossa e conto dei morti momenti più duri”

Il Premier Giuseppe Conte, intervenuto durante lo Speciale Accordi e Disaccordi in onda su Nove, ha parlato anche dei momenti più difficili da quando è scoppiata l'emergenza: "I passaggi più significativi sono stati quando abbiamo dovuto istituire la zona rossa nel Lodigiano. Non era mai stato disposta una zona rosa dal dopoguerra. Disporre una limitazione così stringente per 50.000 persone è stato un passaggio molto impegnativo. Abbiamo preso la decisione subito, in poche ore, dopo lo scoppio dei due focolai. C'è stato un Consiglio dei Ministri di 4 ore in Protezione Civile, abbiamo valutato pro e contro: è stato un passaggio drammatico. Anche vedere la lista dei decessi, abbiamo toccato con mano una ferita che si sarebbe aperta sempre più".