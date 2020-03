Emergenza Coronavirus, così il Napoli affronta lo stop: cardio da casa e check Whatsapp

Come si sta comportando il Napoli in questo periodo di isolamento e di sospensione degli allenamenti? Fino a giovedì scorso la squadra s'è allenata a Castel Volturno, poi quand'è arrivata la decisione dell'UEFA di rinviare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona è stato concesso riposo. Appuntamento al 18 marzo, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti, anche se il periodo potrebbe anche essere più lungo.

Sicurezza nutrizionale. Dallo staff azzurro sono arrivate diverse indicazioni. In primis, quelle alimentari dal nutrizionista: ridurre la quantità di cibo in questi cinque giorni a casa perché, ovviamente, non saranno bruciate le stesse calorie. Anche se comunque i calciatori si alleneranno da casa, con carichi blandi, tabelle a corpo libero e cardio per chi ha cyclette e tapis roulant (chi non l'aveva ha già provveduto ad ordinarso.

Dallo staff. Dal dottor Raffaele Canonico, medico sociale azzurro e dal suo staff sono arrivate ovviamente anche disposizioni sanitarie: zero uscite e massima attenzione alle precauzioni, check ogni sera su Whatsapp per controllare le condizioni generali e contatti anche col preparatore atletico per un ripasso del lavoro fatto in giornata e per aggiornare la tabella in vista del giorno successivo. A riportarlo è Sky Sport.