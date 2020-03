Emergenza Coronavirus Covid-19: da Caputo a Berardi, le iniziative del Sassuolo

Anche il Sassuolo, come tutti i club della nostra Serie A, è più attivo che mai nelle varie iniziative a scopo benefico per combattere il Coronavirus Covid-19. I neroverdi sono in prima fila per il territorio ma non mancano naturalmente le iniziative atte a sensibilizzare i tifosi e gli italiani, così come non mancano le iniziative per le terre d'origine. Il Sassuolo come club, fa sapere, che è in fase di definizione un’iniziativa che dovrebbe essere presentata a breve. Le iniziative sono in continua evoluzione. Il primo a mettersi in mostra tra i calciatori è stato Ciccio Caputo che dopo il primo dei due gol contro il Brescia ha lanciato un chiaro messaggio a tutti: "Andrà tutto bene #restate a casa", con tanto di hashtag. Un messaggio che ha fatto il giro del web in pochi minuti e che ha messo in secondo piano la partita e la vittoria dei neroverdi per 3-0.

Sempre lo stesso Ciccio Caputo, idolo dei tifosi neroverdi e di tantissimi sportivi e fantallenatori, ha messo in vendita la sua maglietta autografata sul suo profilo Instagram. La maglia indossata da Francesco Caputo durante Sassuolo-Brescia è stata autografata e messa all’asta dallo stesso giocatore, raggiungendo la ragguardevole cifra di 2501 euro, ovviamente donati dal calciatore in beneficenza. “L’asta servirà a supportare il sistema sanitario Pugliese – ha scritto l'attaccante neroverde su Instagram – È un piccolo gesto che renderà tutti più felici”.

Ciccio, pugliese d'origini, è molto legato alla sua terra e ha promesso un'altra iniziativa per la Puglia: "DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA:

UN CONTO CORRENTE UNICO PER SOSTENERE IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE. Anche in Puglia, come in numerose parti d’Italia, un moto spontaneo dal basso ha dato impulso a numerose raccolte fondi per supportate il sistema sanitario a fronteggiare l’emergenza Coronavirus-Covid 19.

Per rendere trasparenti e diffuse sull’intero territorio regionale queste donazioni, la Regione Puglia ha istituito, a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate e che resterà aperto per tutti coloro che dall’Italia o dall’estero desiderino fare una donazione.

IBAN IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029

Intestato a REGIONE PUGLIA

Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA".

Neroverdi impegnati sui social con il messaggio: "state a casa". Il Sassuolo sui suoi canali ha pubblicato un bellissimo video contenente i messaggi video che sono arrivati dai bimbi e dalle bimbe del Settore Giovanile del Sasol. Un altro messaggio di speranza in questi tempi bui!

Molto attivi anche gli altri calciatori sui social. Lo stesso Caputo ma anche i vari Domenico Berardi (che sarà protagonista della Quarantena League, il torneo di Fifa 20 de Le Iene), Manuel Locatelli, Gian Marco Ferrari, Federico Peluso, Pedro Obiang (e altri ancora) hanno partecipato alla challenge di Che Fatica La Vita Da Bomber, sfidandosi a colpi di palleggi con strani oggetti e lanciando la raccolta fondi promossa dalla pagina 👇🏽AIUTIAMO GLI OSPEDALI QUI👇🏽 gf.me/u/xqts39.