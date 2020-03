Emergenza Coronavirus Covid-19: il Sassuolo e la famiglia Squinzi scendono in campo

vedi letture

Sassuolo più attivo che mai, come gli altri club di Serie A, nelle varie iniziative a scopo benefico per combattere il Coronavirus Covid-19. Vi avevamo preannunciato delle novità in casa neroverde, con un'iniziativa che sarebbe stata annunciata a breve e il Sassuolo nelle scorse ore ha reso noto di aver devoluto 100mila euro in beneficenza per l'Ospedale di Sassuolo. I neroverdi sono in prima fila per il territorio, grazie anche alla famiglia Squinzi: L'U.S. Sassuolo Calcio e la famiglia Squinzi scendono in campo per dare il proprio contributo alle strutture operative sul territorio in questa fase di grave emergenza sanitaria legata alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 in Italia. Il club neroverde si è attivato con una donazione di 100.000,00 euro a favore dell'Ospedale di Sassuolo, impegnato in prima linea con il proprio personale medico e sanitario per garantire la salute di tutta la comunità sassolese e non solo. La donazione è destinata all'acquisto diretto di dispositivi di protezione personale e di attrezzature per la terapia intensiva.

Chiunque desiderasse contribuire per aiutare l’Ospedale di Sassuolo in questo momento di emergenza può farlo in diversi modi.

DONAZIONI IN DENARO:

all’Ospedale di Sassuolo S.p.a. con bonifico bancario all'IBAN IT 42 M 03069 67017 100000002263 indicando nella causale “emergenza Covid”. Sarà rilasciata un'attestazione di erogazione liberale (non detraibile fiscalmente);

alla Fondazione Ospedale di Sassuolo O.n.l.u.s. con bonifico bancario all'IBAN IT 74 S 02008 67016 000102982966 indicando nella causale “emergenza Covid”. Sarà rilasciata una ricevuta detraibile fiscalmente

DONAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE / CIBO e BENI di CONFORTO / OFFRIRE PRESTAZIONI o COLLABORAZIONI:

occorre prendere contatti diretti con l'Ospedale di Sassuolo telefonando allo 0536 846294

Ora più che mai c’è bisogno dell’aiuto di tutti: #insiemesivince!

Le iniziative sono in continua evoluzione. Nelle scorse settimane Ciccio Caputo ha messo all'asta la sua maglia, altri giocatori neroverdi impegnati sui social con il messaggio: "state a casa". Il Sassuolo sui suoi canali ha pubblicato un bellissimo video contenente i messaggi video che sono arrivati dai bimbi e dalle bimbe del Settore Giovanile del Sasol. Un altro messaggio di speranza in questi tempi bui!

Il portiere Andrea Consigli, ex Atalanta, ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Instagram del Sassuolo e ha lanciato un bellissimo messaggio per Bergamo e per tutti gli italiani: "Sento ancora degli amici a Bergamo, la situazione è molto delicata, è molto difficile perché quasi ogni famiglia ha avuto a che fare con il virus, tra parenti e amici. Gli ospedali sono in difficoltà. Questo è un momento triste per tutti noi. Ci potrebbe insegnare che a volte diamo spazio a cose superflue, pensiamo ai soldi, al benessere, a tante cose, auguro a tutti di vivere nel lusso ma quando siamo toccati sulla salute saremo disposti a spendere e dare qualsiasi cosa per la salute e spero che questo ci possa insegnare qualcosa per il futuro e a non commettere gli stessi errori. Questo momento però può essere una fortuna per stare in famiglia. In questo momento bisogna ringraziare i veri eroi, chi si allontana dalla propria famiglia, ovvero i medici, i farmacisti, chi lavora nei supermercati, stanno tenendo in piedi un Paese e li ringrazio col profondo dal mio cuore e mi fanno sentire orgoglioso di essere italiano. Non vedo l'ora che tutto questo finisca per poterci riabbracciare di nuovo e per stare con le parole a cui vogliamo bene. Un grande in bocca al lupo a Bergamo, Brescia, a tutte le persone colpite da questo dramma, sono sicuro che ci rialzeremo!"