Emergenza Coronavirus. Crespo: "In qualche modo tutti i campionati saranno completati"

vedi letture

Hernan Crespo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche della fine del campionato italiano di Serie A: "Spero che si possa finire. Non so quando ma penso proprio che saranno portati e termine, è una questione anche di Coppe, con UEFA e FIFA che vogliono finire. Vorrò vedere la Juventus che dopo tanti anni ha cambiato filosofia. La miglior Juve di Sarri sarà il prossimo anno visto che verranno fatte scelte diverse. Adesso ci sono dei solisti magnifici come Cristiano Ronaldo e Dybala, mentre Higuain gioca più con la squadra. Per quel che riguarda la Lazio dobbiamo fare un grosso applauso ai giocatori e alla società. Insieme all'Atalanta sta facendo una grande cosa, con molti meno soldi rispetto al resto dei club. Inzaghi e Gasperini stanno lavorando benissimo. L'Inter invece ha Conte ed è tornata protagonista. Il mio caro Milan sta facendo fatica invece, perché con i problemi societari è difficile programmare".