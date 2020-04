Emergenza Coronavirus, Cristiano Ronaldo con la mascherina tricolore: "Sosteniamoci"

Una mascherina con i colori del Portogallo e una con il tricolore e una frase che non lascia spazio all’interpretazione: “In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda. Facciamo tutti il possibile per aiutare”. Cristiano Ronaldo, a Madeira in queste settimane di emergenza sanitaria per il Coronavirus, trova il modo per far pervenire un caloroso abbraccio virtuale ai tifosi della Juventus in occasione della Santa Pasqua. Un messaggio di vicinanza per un popolo da due anni a questa parte lo sta amando in campo e fuori dal campo. Insieme ai suoi compagni di squadra, e alla società, CR7 ha sostenuto gli ospedali di Torino e del Piemonte con un contributo comune di trecentomila euro, utile anche per lanciare una raccolta fondi che è ancora aperta.