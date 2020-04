Emergenza Coronavirus, da gare estive a Tokyo 2021 e femminile: tutte le decisioni della FIFA

Il gruppo di lavoro FIFA-Confederazioni che è stato recentemente istituito dal Bureau del Consiglio FIFA per affrontare le conseguenze della pandemia di COVID-19, e che comprende l'amministrazione della FIFA, i segretari generali e i dirigenti di tutte le confederazioni, ha approvato all'unanimità una serie di raccomandazioni a seguito del suo primo incontro, organizzato oggi in conference call.

La FIFA desidera ringraziare i contributi positivi e la cooperazione di tutti i rappresentanti delle confederazioni e sottolineare lo spirito di unità, solidarietà e comprensione reciproca che è culminato nell'adozione di queste decisioni. La FIFA ribadisce inoltre che la salute deve essere sempre la prima priorità e i criteri principali in qualsiasi processo decisionale, soprattutto in questi tempi difficili.

Il gruppo di lavoro ha formulato le seguenti raccomandazioni all'Ufficio di presidenza:

Per quanto riguarda il calendario delle partite internazionali maschili:

- Rinviare tutte le partite internazionali (amichevoli, ndr) che dovranno essere giocate durante la prossima finestra di giugno 2020;

- Organizzare discussioni bilaterali con le confederazioni in merito alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022 al fine di buttare giù un programma di partite rivisto in attesa di sviluppi in materia di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda il calendario delle partite internazionali delle donne:

- Rinviare tutte le partite internazionali che dovranno essere giocate durante la prossima finestra di giugno 2020;

- Includere le nuove date del Torneo olimpico di calcio femminile nel calendario delle partite internazionali delle donne;

- Creare un gruppo di lavoro secondario sul calendario delle partite internazionali delle donne per prendere in considerazione le possibili modifiche al calendario e alle date dei tornei finali FIFA posticipati.

Per quanto riguarda le competizioni FIFA:

- Rinviare la Coppa del Mondo femminile U-20 FIFA Panama/Costa Rica 2020 - originariamente prevista per agosto/settembre 2020 - e la Coppa del Mondo femminile U-17 FIFA India 2020 - inizialmente prevista per novembre 2020: saranno identificate nuove date;

- Concordare che una decisione relativa alla Coppa del Mondo Futsal Lituania 2020 - prevista per settembre 2020 - dovrà essere presa entro la fine di aprile 2020: le date per un potenziale rinvio saranno già prese in considerazione.

Per quanto riguarda il Torneo di calcio olimpico maschile rinviato (competizioni preliminari e finali del torneo):

- Mantenere i criteri di ammissibilità inizialmente previsti (giocatori nati a partire dal 01.01.1997 e dopo tre giocatori aggiuntivi).

Per quanto riguarda le questioni regolamentari sul calcio:

- Supportare il lavoro della task force guidata dalla FIFA in materia di trasferimenti (composta da tutte le principali parti interessate del calcio quali confederazioni, federazioni affiliate, leghe, club e giocatori) affinché vengano emesse delle linee guida e delle raccomandazioni il più presto possibile.

Creazione di un fondo di supporto globale per il calcio:

- Nominare una persona per confederazione per coordinare questo tema insieme alla FIFA, tenendo informato il gruppo di lavoro sugli sviluppi.

- Il gruppo di lavoro FIFA-Confederazioni continuerà a tenere riunioni su base regolare man mano che la situazione andrà evolvendosi.