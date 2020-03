Emergenza Coronavirus. Dainelli: "Commisso sta dimostrando di tenere ai suoi dipendenti"

Il supervisore dell'area tecnica della Fiorentina, Dario Dainelli, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Queste le sue parole più importanti: "Quella che stiamo vivendo è una situazione complicata per tutti, sia per gli atleti che per gli impiegati ma sono certo che ce la faremo. Sentire ogni giorni notizie sempre più brutte sui dati del Covid-19 è u pugno nello stomaco. La Fiorentina in rosa possiede giovani di assoluto talento come Castrovilli, Chiesa e Vlahovic, ma anche campioni come Ribery. Commisso stra dimostrando, ancora una volta, che ci tiene a chi lavora per lui. Le raccolte fondi che stanno facendo in questo momento sono cose bellissime".