Emergenza Coronavirus, dalla Germania: "Trump, offerta per avere l'esclusiva del vaccino"

Una notizia sconcertante arriva dal giornale tedesco Die Welt secondo il quale sarebbe in corso una guerra segreta tra Washington e Berlino per accaparrarsi il vaccino per il Coronavirus. Il giornale cita fonti del Governo Federale che riferiscono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebe cercando di ottenere l’esclusiva ‘solo per gli Stati Uniti’ di un vaccino sperimentale che attualmente viene sviluppato dall’azienda tedesca CureVac con sede a Tubinga, nel Baden-Württemberg. La Casa Bianca avrebbe offerto un’elevata somma di denaro per l’esclusività del vaccino, mentre a sua volta il Governo di Berlino avrebbe avanzato la propria offerta per poter utilizzare il vaccino in Germania e in Europa.