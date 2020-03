Emergenza Coronavirus. De Zerbi: "Ne usciremo più uniti. Mi manca lo stress della partita"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di come saremo dopo la fine dell'emergenza Coronavirus: "Uniti e attenti agli altri come sembriamo ora, mi auguro. E grati a chi ha combattuto per darci la libertà che oggi sembra persa. Io sono passionale, non vedo l’ora di tornare ad abbracciare e a stringere le persone che amo. Cosa mi manca del calcio? Lo stress della partita, la tensione, il mal di pancia. Mi fa stare alla grande. Mi stresso quando non ce l’ho".