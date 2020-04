Emergenza Coronavirus, dg Udinese: "Mi sono autoridotto lo stipendio del 50%"

Franco Collavino, direttore generale e amministratore delegato dell'Udinese, festeggia i suoi 20 anni in bianconero con un'intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi anche sul tema della ripresa del campionato: "E’ ancora prematuro parlare di una ripresa, c’è troppa sofferenza in Italia, muoiono ancora 700 persone al giorno. Vedo molto complessa la chiusura di questo campionato. Secondo me dobbiamo preoccuparci di pianificare il prossimo, il 2020/21, per fare in modo che sia una stagione regolare. Taglio stipendi? Non c'è accordo coi calciatori, prima dovranno essere chiari gli scenari. Poi, ognuno dovrà fare la sua parte. Io ho già preso individualmente una decisione, mi sono autoridotto lo stipendio. Del 50%, l’ho comunicato in queste ore alla società".