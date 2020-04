Emergenza Coronavirus. Di Maio: "Fase due non vuol dire liberi tutti"

vedi letture

Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato di come non sia stato ancora deciso niente, per quel che riguarda l'estate, in merito a riaperture di negozi e di altri luoghi. Queste le sue parole riportate dal Corriere della Sera: "Ne riparleremo più avanti, con la bella stagione e i dati sull’epidemia aggiornati. Fase due non vuol dire liberi tutti".