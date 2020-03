Emergenza Coronavirus, Di Maio: "Nuovi voli per italiani all'estero. Autoquarantena per chi torna"

"Noi siamo di fronte a una situazione senza precedenti, non solo per quanto accade col Coronavirus. Noi nel mondo abbiamo 5 milioni di persone col passaporto italiano e una parte di queste vuole rientrare". Intervistato da La7, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto il punto sul rientro dei nostri connazionali. "Rientrano da tutti i paesi del mondo e la prima cosa da dire, a chi rientra, è di stare in auto-quarantena. Chi non lo fa è passibile di denuncia penale ma anche di carcere. Quarantena vuol dire a casa e isolato rispetto al resto della famiglia. Non bisogna prendere con superficialità questa quarantena, perché magari si rientra da paesi dove tutto è ancora aperto e il Coronavirus lo stanno affrontando con fatalismo impressionante. Chi rientra deve stare ancora più attento".



Cosa faremo con gli stranieri? Chiuderemo le frontiere?

"Su questo bisognerà fidarci alla comunità scientifica, speriamo di uscire il prima possibile da questa crisi. Oggi a Wuhan c'è l'86% dei guariti e un solo nuovo contagio. Esiste la luce in fondo al tunnel e la Cina ci ha mandato tre equipe mediche specializzate per dare aiuto e consigli ai nostri medici. Detto ciò, gli altri paesi nel mondo hanno chiuso voli e frontiere e su questo ci affideremo alla comunità scientifica. Le merci continueranno sempre a viaggiare, perché le nostre aziende devono continuare a lavorare. E faccio un appello: in questi giorni compriamo made in Italy, è importante per le nostre aziende".

Ci sarà un aiuto per chi vuole rientrare?

"C'è chi vive da tanti anni e con residenza in un altro paese nel mondo, poi ci sono gli studenti, chi è andato all'estero per lavoro fuori e i turisti. Io l'appello che voglio fare è questo: siamo di fronte a una situazione senza precedenti, alla Farnesina arrivano migliaia di telefonate e dobbiamo utilizzare con responsabilità questi canali. La priorità è far rientrare gli Erasmus e chi è momentaneamente fuori dal paese, mentre a chi è all'estero da tanti anni chiedo di seguire le stesse regole che si seguono in Italia".

Come è la situazione voli per il rientro?

"Ho sollecitato l'Italia a istituire nuovi voli da Madrid e Malaga verso Roma e già questa settimana ci saranno. Stiamo parlando di voli Alitalia che partono da Roma vuoti, vanno lì e prendono i cittadini italiani che hanno acquistato il biglietto e vogliono rientrare. In Francia e Germania i voli sono operativi, mentre dall'Inghilterra stiamo provando a istituire 3-4 voli al giorno da Londra a Roma. Poi ci sono circa mille studenti in Romania e con Alitalia abbiamo già istituito un volo da Bucarest e se ne sta creando un altro. Agli italiani all'estero, soprattutto agli studenti, dico che non vogliamo lasciare nessuno da solo, stiamo provando a fare il tutto in fretta".