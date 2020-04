Emergenza Coronavirus: Dybala aiuta Palermo, insieme a Pjanic e Chiellini

L’emergenza Coronavirus incide anche sugli equilibri sociali. In tante aree del Paese si registrano numerose famiglie in difficoltà e a Palermo gli ex calciatori rosanero hanno promosso una raccolta fondi per la distribuzione di buoni spesa. Non si è fatta attendere il contributo dell’ex Paulo Dybala, ma anche di suoi due compagni di squadra alla Juventus, Giorgio Chiellini e Miralem Pjanic.

Tanti i calciatori che in questo periodo stanno dimostrando una grande sensibilità. Aaron Ramsey ieri ha donato diecimila sterline all’Aneurin Bevan University Health Board, struttura gallese impegnata nella lotta al COVID-19. E infine Juventus, che porta avanti il suo impegno a sostegno degli ospedali di Torino e del Piemonte: la raccolta fondi ha già superato abbondantemente le 450 mila euro.