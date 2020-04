Emergenza Coronavirus. Dzeko: "Giusto finire il campionato ma solo quando tutto sarà rientrato"

Nella sua intervista a Sky Sport, il capitano della Roma, Edin Dzeko, ha parlato anche della possibile ripresa: "La cosa è molto delicata. La salute è la cosa più importante e in questo momento lo sport non è in cima ai pensieri che dobbiamo avere, anche se lo amiamo. Quando la situazione si calmerà e non ci saranno più pericoli sarà giusto riprendere e terminare il campionato".