Emergenza Coronavirus. Epidemia sotto controllo in Italia ma i rischi di ripresa del virus restano

Analisi sulla curva epidemica del Coronavirus in Italia sulle pagine del Corriere della Sera che parla di rapida discesa e di epidemia sotto controllo. Secondo il quotidiano si può ritenere che la fase calante sia iniziata 10 giorni fa. L'infezione rimane ma non produce focolai: restano comunque i rischi di una rapida ripresa del virus, per questo non bisogna allentare le misure.