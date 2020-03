Emergenza Coronavirus, Fondazione Giulini dona 200mila euro per gli ospedali della Sardegna

La Fondazione Carlo Enrico Giulini ha effettuato la scorsa settimana una donazione dell'importo di 200.000€ per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

I fondi, depositati nel conto corrente che ATS Sardegna ha appositamente istituito, sono destinati agli ospedali sardi impegnati sul fronte della lotta contro il Coronavirus.

In questo momento di emergenza sanitaria a livello mondiale, la Fondazione Carlo Enrico Giulini, che è presente da anni nell’Isola in diversi settori di intervento, ha ritenuto opportuno dare il suo contributo.

Un gesto che vuole essere un segnale concreto a sostegno dell’ATS Sardegna per l’acquisto di presidi medico- chirurgici, macchinari e attrezzature a supporto dei reparti di terapia intensiva e subintensiva, ma anche un ringraziamento nei confronti di tutto il personale sanitario che combatte in prima linea.