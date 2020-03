Emergenza Coronavirus. Fonseca: "Mi sento al sicuro a Roma. Sempre in contatto coi giocatori"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, intervistato dal portale portoghese SicNoticias.pt, parla così del suo isolamento in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus: "Praticamente esco solo per andare al supermercato. Negli ultimi cinque giorni solo ieri, per andare al supermercato".

Ha mai pensato di tornare in Portogallo?

“Mi sento al sicuro qui, il club ci offre le migliori condizioni per degli eventuali problemi, abbiamo tutto a disposizione. Ad esempio, qui a Roma c’è uno dei principali ospedali”.

Come gestisce il lavoro con la squadra?

“Siamo sempre in contatto con la squadra, è importante non fermarci completamente in questo momento. Il preparatore atletico Nuno Romano è quello che ha più lavoro in questo momento”.

Cosa fa nel tempo a casa?

“In questo momento, devo essere sincero, ho molto più tempo da dedicare a mio figlio e a mia moglie che al calcio. Ovviamente sto leggendo, sto guardando anche dei giocatori che ci potrebbero interessare per il futuro".