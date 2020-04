Emergenza Coronavirus. Fontana: "Limitare la vita degli over 60 è inaccettabile"

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato a Mattino Cinque in merito alla possibilità che vengano limitati gli spostamenti agli over 60: "Arrivare a limitare la vita dell’ultrasessantenne mi sembra inaccettabile. Percorsi differenziati sì, ma limitare la vita e la libertà in base alle fasce d’età la vedo molto più discutibile anche dal punto di vista costituzionale e delle libertà che la Costituzione sancisce. Bisognerà prevedere maggiori attenzioni e fare in modo che le attività che comportano un rischio maggiore non vengano compiute da chi ha più possibilità di essere colpito dal virus, prevedere controlli maggiori anche dal punto di vista sanitario delle possibilità di essere sottoposti più spesso a valutazioni, questo sì".