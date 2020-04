Emergenza Coronavirus. Galliani e il taglio stipendi: "Un club non può tagliare più di quello che ha perso"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, ha parlato anche del problema relativo al taglio stipendi: "Non si possono stabilire percentuali valide per tutti, la maggior parte dei giocatori di C guadagna 26mila euro lordi, il più pagato della A duemila volte tanto. Quindi, bisogna ragionare su cifre diverse. Un club non può tagliare più di quello che ha perso, ma neanche di meno. Se ho perso il tre per cento ti tolgo il tre per cento, se ho perso il 14 ti tolgo il 14, se non ho perso non ti tolgo niente: i giocatori devono capirlo".