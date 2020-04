Emergenza Coronavirus. Galliani: "Sarà un calcio più povero. Ridimensionamento temporaneo"

vedi letture

Adriano Galliani ha parlato di come il calcio potrebbe uscire dall'emergenza Coronavirus e delle proprietà straniere in Serie A, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sarà un calcio un po’ più povero, perché il mondo lo sarà. Ci sarà un ridimensionamento temporaneo, come per tutte le altre attività. L’Europa e il mondo sono in difficoltà, il calcio non può pensare di continuare come prima. Le proprietà straniere? Ben vengano i capitali investiti nel nostro Paese. È libero mercato, non si può impedire. Magari ci sarà un po’ di romanticismo in meno, ma la ricchezza dall’Europa si è spostata in America e poi in Oriente, andate a guardarvi i passaggi di proprietà dei top club europei: non passano mai a un signore dello stesso Paese. Bisogna farsene una ragione".