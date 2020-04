Emergenza Coronavirus. Galliani: "Se non si ripartirà tanti top club a rischio bancarotta"

Ai microfoni di TeleLombardia, l'ex amministratore delegato del Milan, oggi al Monza, Adriano Galliani, ha parlato dei possibili risvolti del calcio in caso di mancata ripresa dei campionati: "Molti dei top club europei sarebbero a rischio bancarotta. I costi salterebbero per aria. Con l'indebitamento dei club e la perdita dei ricavi delle televisioni la situazione è potenzialmente drammatica. Non è solo l'ultima rata dei diritti tv a mancare, mancano i ricavi da stadio, i 400 milioni che la Uefa deve ancora distribuire per le coppe europee. I top club europei rischiano la bancarotta, le riduzioni degli ingaggi non possono bastare. Pensate che dal solo store ufficiale il Barcellona incassa 50 milioni di euro, il Camp Nou è il secondo museo più visitato di Spagna. Anche lo spostamento degli eventi non è la soluzione. Provoca comunque danni incalcolabile. La Uefa ha perso una montagna di denaro a rimandare di un anno gli Europei. Il villaggio olimpico di Tokyo doveva trasformarsi in case popolari e ora non si può più fare. E' un problema che non viene ben recepito".