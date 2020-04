Emergenza Coronavirus. Genoa, Criscito mette all'asta le fasce da capitano

vedi letture

Domenico Criscito ha deciso di mettere all'asta le fasce da capitano. Il ricavato, come si legge sul profilo Instagram del numero 4 del Genoa, verrà utilizzato per acquistare mascherine e DPI per RSA, medici, infermieri e persone bisognose. Le fasce erano state disegnate per la stagione 2018-2019, ma non sono state indossate per via del regolamento che impone un modello unico per tutti.