Emergenza Coronavirus, Gualtieri: "L'Europa sia all'altezza del compito che abbiamo davanti"

Rispondendo alle domande dei giornalisti il ministro Roberto Gualtieri non la lesinato critiche all'Europa e alla presidente Ursola von der Leyen: “L'Europa deve sostenere i paesi che soffrono in questo momento e poi pensare a come ripartire dopo l'emergenza. Serve un piano di ricostruzione senza precedenti, un nuovo Piano Marshall, per rilanciare l'economia e sostenere i servizi sanitari nazionali e renderli più moderni. Tutta l'Eueropa deve essere all'altezza di questo compito e invito tutti, a cominciare dalla presidente Von der Leyen, a leggere il monito di Jacque Delors. Cornabond? Le parole di Von der Leyen sono sbagliate, la proposta avanzata da nove capi di stato è la risposta più adeguata per uno shock simmetrico sull'economia europea. - continua Gualtieri parlando poi delle altre misure per aiutare gli italiani – Stiamo lavorando per rendere fruibile il prima possibile l'aiuto da 600 euro per i lavoratori autonomi e vogliamo allargare questa misura e renderla più forte e universale. Dal primo aprile sarà possibile fare la domanda sul sito dell'INPS e stiamo lavorando affinché questi soldi, sia per il mese di marzo sia per quello di aprile, possano arrivare il più velocemente possibile a chi né farà richiesta e avrà i requisiti adatti. Viviamo una situazione straordinaria e dobbiamo agire di conseguenza il più velocemente possibile”.