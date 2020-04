Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 216 decessi, +1.246 contagiati in 24 ore

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 216 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 300) per un totale di 10.238 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati in Lombardia sono attualmente 56.048, con un incremento di 1.246 unità nelle ultime 24 ore (ieri +1.388). Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 1.202 pazienti, -34 rispetto a ieri. Sale di 983 il conto dei guariti, in totale 32.731. I tamponi effettuati sono stati 9.372 delle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 186.325. In basso il grafico ufficiale.