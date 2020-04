Emergenza Coronavirus. Il bollettino della Lombardia: 231 decessi, +941 contagiati in 24 ore

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 231 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 235) per un totale di 11.608 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati dall'inizio dell'epidemia in Lombardia sono 63.094, con un incremento di 941 unità nelle ultime 24 ore (ieri +827). Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 1.032 pazienti, -42 rispetto a ieri. 1.439 il conto dei guariti, in totale 39.098.