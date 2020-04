Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 282 decessi, 791 positivi in 24 ore

vedi letture

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 282 decessi nell'ultimo giorno (ieri 297) per un totale di 9484 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati in Lombardia sono attualmente 52.325, con un incremento di 791 unità nelle ultime 24 ore (ieri 1089). "Bisogna passare il weekend di Pasqua in casa, poi in una settimana o poco più si potrebbe ricominciare ad avere una vita diversa, con mascherine e distanziamento, ma ricominciare un'attività". Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 1305 persone, -38 rispetto a ieri.

"Gli indicatori delle province sono positive, Bergamo +53, Brescia +117, Milano +249", ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. In basso i grafici ufficiali.