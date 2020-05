Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: +285 contagiati, -2 in terapia intensiva

Dopo la pubblicazione del bollettino della Protezione Civile , la Regione Lombardia ha reso noti solamente adesso i suoi dati delle ultime 24 ore.

Il bollettino odierno non riporta i nuovi decessi (15.840 vittime dall'inizio dell'epidemia*), mentre le persone contagiate sono 285 in più per un totale di 87.110. I ricoverati in terapia intensiva sono 197, -2 rispetto a ieri. Guarite/dimesse, infine, 301 nuove persone, per un totale di 45.656.

* Dato aggiornato a ieri, visto che la Regione Lombardia oggi non ha registrato i nuovi decessi legati al COVID-19