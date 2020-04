Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 297 morti in 24h, +1089 contagiati

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 297 decessi nell'ultimo giorno (ieri 249) per un totale di 9202 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati in Lombardia sono attualmente 51.534, con un incremento di 1089 unità nelle ultime 24 ore (ieri 1337). "Ma - ha detto Gallera - i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati circa 5mila, poiché ieri era domenica, mentre nel bollettino di domenica il dato era tratto dopo oltre 8mila tamponi". Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 1343 persone, +26 rispetto a ieri.

"La situazione è in lento ma costante miglioramento. Anche i dati di Milano sono confortanti: c'è buona soddisfazione, ma non possiamo in alcun modo abbassare la guardia", ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. In basso i grafici ufficiali.