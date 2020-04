Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 357 morti in 24h. Cala numero dei ricoverati

vedi letture

La Lombardia, la regione più colpita dall'epidemia di Coronavirus, ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il numero di contagiati è di 46065, con un incremento di 1292 persone. Si tratta di un dato in calo rispetto alla giornata di ieri quando si erano registrati 1565 nuovi casi.

Il totale di decessi è 7960, con 357 persone morte nelle ultime 24 ore. Attualmente, sono ricoverate in terapia intensiva 1351 persone (+9 rispetto a ieri). Cala il numero di persone operate non in terapia intensiva: 11762, -165 rispetto a ieri. In totale, i tamponi effettuati in Lombardia sono stati 128286.