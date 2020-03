Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: in Italia 12839 contagiati

vedi letture

Sono 2651 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è la Protezione Civile nel suo ultimo bollettino. In questo momento, i contagiati in Italia sono 12839 e i decessi registrati nell'ultimo giorno sono 189 (98% con un'età superiore ai 68 anni). I nuovi guariti sono 213, per un totale di 1258 guariti da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus. Sono 1153 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 6650 le persone ricoverate con sintomi.

In Italia, dall'inizio dell’epidemia di Coronavirus, 15113 persone hanno contratto il virus: 1016 sono decedute e 1258 sono guarite.