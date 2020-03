Emergenza Coronavirus, il bollettino odierno: 4480 nuovi casi, 415 i guariti. 427 decessi

Consueto bollettino della Protezione Civile, con Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della stessa Protezione Civile, che ha parlato in conferenza stampa diramando i numeri. Nella giornata di oggi si registrano 415 guariti in più, 4440 totali. I nuovi casi sono invece 4480, in aumento rispetto a 24 ore fa, per un totale di 33190. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 14935, mentre 2498 sono in terapia intensiva. Infine i decessi: sono 427 i deceduti, per un totale di 3405.