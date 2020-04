Emergenza Coronavirus, il Bologna è disposto a ripartire ma...

Riprendere il campionato ma non ad ogni costo. È questa, in sintesi, la posizione del Bologna in merito alla discussione su cosa fare della stagione 2019-2020. L’amministratore delegato Claudio Fenucci lo ha detto in modo chiare in tutte le interviste realizzate dopo la sospensione della Serie A e anche il capo scouting Marco Di Vaio lo ha ribadito giusto ieri: "La nostra preferenza va al ritorno in campo, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, magari anche ricominciando a giugno. Sarebbe bello dare alle persone la possibilità di dare un po' di svago guardando la squadra che tifano". Inoltre il club è tra quelli più attivi sul campo della diplomazia per far convergere le varie opinioni e fare in modo che la Serie A abbia un'unica voce.

Non ci sono dunque limitazioni di date da parte del club rossoblu, che tuttavia pone al primo posto - e ci mancherebbe altro - la salute pubblica e dunque per qualunque tipo di decisione vuole aspettare le indicazioni governative. Ma se ci dovesse essere uno spiraglio per completare l'annata anche sforando la data del 30 giugno, il Bologna si farebbe trovare pronto. I giocatori stranieri peraltro sono rimasti in città, ad eccezione del ceco Krejci tornato in patria un mese fa per proseguire il recupero dall'infortunio, e proseguono nell'allenamento personalizzato casalingo: non ci sarebbero problemi quindi nel "richiamarli in servizio".