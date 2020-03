Emergenza Coronavirus. Il Bologna vuole bloccare la partenza dei nazionali

Come riporta Il Resto del Carlino il Bologna avrebbe intenzione di non far partire i calciatori convocati dalle varie Nazionali a causa dell'emergenza Coronavirus. Si tratta di Barrow, Juwara, Santander e Dominguez già convocati e di Medel, Skov Olsen, Skorupski e Svanberg in procinto di essere chiamati per le prossime gare in programma a fine mese. L'Amministratore Delegato Fenucci ha infatti scritto alle diverse Federazioni per chiedere che i ragazzi non rispondano alle convocazioni per motivi di sicurezza. La società infatti vuole far rispettare il decreto emanato dal Governo italiano che impedisce di lasciare i propri domicili se non per esigenze improrogabili. A questo si aggiunge che molte compagnie aeree e Stati stanno chiudendo i collegamenti con l'Italia rendendo ancor più complicati, se non impossibili, i viaggi aerei.