Emergenza Coronavirus. Il messaggio di Godin: "Tutti giochiamo e lottiamo nella stessa squadra"

Fra i tanti messaggi social che stanno arrivano in queste ore da parte dei giocatori della Serie A in merito all'emergenza Coronavirus, c'è anche quello del difensore dell'Inter, Diego Godin: "Stiamo vivendo un momento difficile, come mai prima. In questa situazione tutti giochiamo e lottiamo nella stessa squadra. Forza, soprattutto a quelli che stanno combattendo direttamente contro il COVID-19. Tutti dobbiamo essere responsabili e dare il nostro aiuto", le parole dell'uruguaiano su Twitter.